Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Ахматом».

- Как прокомментируете свой забитый мяч?

- Это рабочий, командный гол. Это команда забила, а не лично моя заслуга.

- Когда «Локомотив» проигрывал, не было тревожно за результат?

- Было. Зачем это скрывать? Никогда не хочется проигрывать, тем более такой команде. Для меня она родная. Там ребята играют только на победу.

- С чем связываете пропущенный мяч, все-таки «железнодорожники» лучше выглядели?

- Такое случается, кода постоянно давишь соперника, а в итоге забивают тебе. Ничего страшного. Главное, что в итоге фарт оказался на нашей стороне.

- Как удалось «Локомотиву» забить два мяча за такое короткое время?

- У нас был эмоциональный всплеск. Мы выплеснули эти эмоции, пошли вперед забивать, и это удалось сделать.

- Как вам «Ахмат»? Команда по делу находится в зоне стыковых матчей?

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- «Ахмат» всегда был боевым коллективом. Считаю, что команда не по делу находится внизу таблицы. В середине она должна быть в любом случае. В составе играют сильные футболисты.

- Слышали о том, что нападающий «Ахмата» Конате может перейти в «Локомотив»? Об этом писали в прессе.

- Видели такую информацию. Не знаю, усилил бы он нашу команду. Лучше бы эти слухи были про Агаларова. Он мой друг. Он бы усилил не только «Локомотив», но и любую команду РПЛ.

- Засиделся он в «Ахмате»?

- Не то, чтобы засиделся, просто ему надо стабильно играть. Это очень сильный футболист. Я это говорю не как друг. Я был с ним в сборной по юношеским командам и сейчас вижу, как меняется игра, когда он выходит.

- Подведите итоги первой части сезона для «Локомотива». Команда на своем месте или ожидали большего?

- Мы не на своем месте. Должны быть не ниже третьего места. И по игре, и по составу. По всем показателям.

Елена Григорьевская