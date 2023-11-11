​Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Если бы «Зенит» забил в концовке, я бы не удивился»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после гостевой ничьей с «Зенитом» - 1:1.

«Я думаю, что сегодня была игра на три результата, но, наверное, в концовке нас задавили немного, в концовке если бы «Зенит» забил, я бы не удивился. Нет, сердечко не ёкнуло, когда мяч попал в штангу в конце матча, в штангу же попал», - цитирует Сафонова ТАСС.

Сафонов отметил, что в настоящий момент он не думает о борьбе за чемпионство. Голкипер указал на то, что впереди ещё много матчей – позади только половина турнирной дистанции Премьер-лиги.

Отметим, что после первого круга «Краснодар» опережает второй «Зенит» на два зачётных балла.

​«Краснодар» – лидер РПЛ после первого круга