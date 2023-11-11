Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

– Как оцените выступление команды сегодня?

– Первый тайм был тактически сложным. Во второй половине игра стала более открытой, было достаточно пространства. Немного расстроены, что не удалось выиграть, но против нас играл хороший соперник. Скоро вернёмся к работе и продолжим гонку за первое место.

– Оборону «Краснодара» хвалят весь сезон. Как оцените их игру в этом аспекте? Им удалось удивить «Зенит»?

– Не удивили, но у них сильная оборона. Против их расстановки было достаточно тяжело атаковать.

– Каковы шансы «Зенита» всё же выйти на первое место до зимней паузы?

– Единственное место, на котором хочет быть «Зенит», это первое. Главная задача – вернуться в лидеры и выиграть чемпионат.

Напомним, что «сине-бело-голубые» сыграли вничью со счётом 1:1 и остались на втором месте с отставанием в два очка от «Краснодара». Вильсон Изидор вышел на замену на 67-й минуте.