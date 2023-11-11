Харин: «Потеряли концентрацию, поэтому пропустили от «Локомотива» два мяча»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Локомотиву», 1:2, в матче 15-го тура РПЛ.

- Если подводить итоги первый части сезона, разочарованы местом, которое занимает «Ахмат»?

- Конечно. Мы провалили первую половину чемпионата.

- Почему провалили?

- Тяжело анализировать наше выступление по горячим следам. Надо отойти от матча с «Локомотивом».

- В чем самые большие игровые проблемы у вашей команды?

- Не реализуем свои моменты, поэтому нет голов.

- Но во встрече с «Зенитом» «Ахмат» показал, что может хорошо играть.

- Это да. Мы и сегодня 25 минут второго тайма играли хорошо.

- Согласны с отмененным голом Ивана Олейникова из-за попадания мяча в руку?

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- В моменте мне показалось, что руки не было, но раз судья отменил гол, значит, она была. Я еще после матча не пересматривал этот момент, чтобы сказать точнее.

- Почему дали «Локомотиву» забить быстрые два мяча?

- Наверное, потеряли концентрацию и не успели доработать в эпизодах, где-то накрыть соперника, добежать. Вот и пропустили два мяча.

Елена Григорьевская