Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Локомотиву», 1:2, в матче 15-го тура РПЛ.

- Ваша команда вела в счете, здорово играла во втором тайме, но набрать очки во встрече с «Локомотивом» не смогла. Разочарованы?

- Когда мы забили, думали, что это всё, что будет победа, и заиграли как в первом тайме. Поэтому и пропустили два мяча.

- Почему «Ахмат» неудачно выступает в нынешнем сезоне?

- У меня нет ответа на этот вопрос. Просто нам надо больше работать, чтобы вернуть себе те позиции, на которых команда была в прошлом сезоне.

- Но «Ахмат» дал бой «Зениту» и показал, что умеет играть хорошо.

- Конечно. У нас сильные футболисты. Надеюсь, мы справимся с этой ситуацией. Посмотрим, что будет дальше.

- Писали, что Конате может уйти в «Локомотив» или уехать в Европу. Что об этом думаете?

- Это очень значимый для нас игрок, но если он уйдет, у нас есть классные футболисты, которые смогут его заменить.

- В Кубке России «Ахмату» в соперники достался «Волгарь». Как оцените этот жребий?

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- Мы пока не думаем о Кубке, потому что выступаем в чемпионате. Там у нас свои задачи, и они самые высокие. Если будет возможность, обязательно поборемся за трофей.

Елена Григорьевская