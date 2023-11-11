Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги центрального матча 15-го утра, в котором «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.

- Игра оправдала ожидания?

- Я и до матча сказал, что игра закончится вничью. Матч оправдал ожидания. Первые двадцать минут я не очень понял, но рад за гостей. Была борьба, интрига, но «Зенит» ничего не мог сделать. А когда мы увидели опасные моменты со стороны команд, то игра стала выравниваться. Для южан были важны стартовые минуты. Видимо, Ивич донес до руководства клуба, что такая осторожная игра приносит лучшие результаты.

- Как вам показалось, «Краснодар» играл в свойственной ему манере?

- Нет. Сегодня по первому тайму мы видели, что футболисты сразу после потери мяча отходили на свою половину. То есть гости целенаправленно выжидали свой момент. Надо отдать должное этой команде, что она практически ничего не дала создать питерцам в первом тайме. При этом «быки» выглядели даже острее.

- Гол «Краснодара» вытекал из логики игры?

- Он был логичен, однозначно. Мне кажется, Семаку надо было раньше после перерыва вносить коррективы в игру. Но он выжидал момент. Как только гости забили, мы увидели перестройку. «Зенит» стал играть в свой футбол. Тут надо сказать браво Мостовому и Изидору, которые с первых своих минут на поле перевернули игру. Изначально питерцы должны были так действовать. И тут надо отдать должное «Краснодару», который так играл на чужом поле, при такой поддержке команды соперника.

- Почему питерцы изначально не стали так играть, как после пропущенного мяча?

- Для меня это неожиданность. Это говорит о заслугах «Краснодара», о том, что команда переиграла соперника. Ивич разобрал оппонентов, их лучшие качества и как не дать «Зениту» играть.

- Было ли у вас ощущение, что играют две равные команды, или «Зенит» должен быть забивать больше?

Реклама

- Было очень важно, кто первым забьет. Это момент переломный. И мы увидели, что питерцы перестроились после пропущенного мяча. Это была уже другая команда. Может быть и хорошо, что команды сыграли вничью. Теперь будет максимальная мотивация у тех, кто борется за золото.

- Результата матча показал, что «Краснодар» по делу находится на первом месте?

- Однозначно. Но он потерял свой очковый запас. Теперь многое будет зависеть от зимней селекции. Нынешний состав боеспособный, но для конкуренции нужны приобретения.

- В какие линии?

- Любая травма может сказаться на результатах. Мне нравится, что в каждой линии у южан есть лидер. Сафонов, в обороне Алонсо, в полузащите Сперцян, в нападении Кордоба. Но две-три позиции все равно надо укрепить. Крайний атакующий футболист не помешает. Игрок в нападение. Есть молодой Кокшаров, он прогрессирует, но результат нужен сейчас.

- У «Зенита» есть лидеры в каждой линии?

- Сломайся Вендел с Клаудиньо – это проблема. У них есть свои лидеры. Но в обороне игрок нужен.

Елена Григорьевская