​Балахнин: «В матче между «Спартаком» и «Ростовом» фаворита нет»

В последнем, пятнадцатом туре первого круга российского чемпионата московский «Спартак» сыграет против «Ростова», это случится в воскресенье. Бывши наставник ростовского клуба Сергей Балахнин поделился своими мыслями накануне игры. Он считает, что в этой игре невозможно выделить фаворита, так как «Спартак» ныне очень нестабилен.

- «Ростов» из трёх последних матчей два выиграл и один свёл вничью, а «Спартак» уже два тура не может победить. При этом, москвичи опережают ростовчан всего на четыре очка. Так что, считать кого-то явным фаворитом нельзя, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ростов» - одиннадцатое.