Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги битвы лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара».

- Игра оправдала ваши ожидания?

- Конечно. Она получилась динамичная. Любая из этих команд, потеряв очки, могла оказаться в роли догоняющего. Это не устраивало никого. В первом тайме футболисты были очень сконцентрированы на игровых эпизодах, старались без борьбы не отдавать преимущество соперникам. Поэтому было много единоборств, фолов и осторожных действий. «Краснодару» во втором тайме удалось забить. Отличился Сперцян. У «Зенита» немногое получалось в атаке. Два форварда не могли себя найти, и здесь надо отметить продуманную и дисциплинированную игру в обороне «быков», что и повлияло на действия Кассьерры и Сергеева.

- Как в целом оцените второй тайм? Он получился очень боевым.

- В нем ситуация изменилась по сравнению с первой половиной матча. Команды стали искать больше счастья у чужих ворот. Почти все комбинации заканчивались передачами в штрафную или индивидуальными действиями в зоне штрафной. Обозначилось преимущество «Зенита». Он стал больше комбинировать и создавать моменты, с которыми не всегда справлялись футболисты «Краснодара». Матч завершился, как хотели гости, и они много для этого сделали. Они показали, что есть еще одна команда, которая готова конкурировать с «Зенитом».

- Как оцените замены Семака? Помогли ли они питерцам?

- Да, замены усилили атакующий потенциал команды. Но гости все равно сумели довести дело до ничьей. Это не значит, что они играли плохо. Просто хозяева действовали быстрее и агрессивнее в конце матча.

- Получается, «Краснодару» повезло, что он смог удержать ничью?

- Возможно. Но время матча – 90 минут, и «Зениту» не удалось в него уложиться, чтобы забить еще. Он дал глоток свежего воздуха «Краснодару», который остался во главе таблицы.

- У вас есть ощущение, что игра получилась больше по сценарию гостей, ведь их устраивала ничья?

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- Понятно, что они решали свою задачу. «Зенит» в первом тайме не вышел на свой уровень. А после перерыва он пересмотрел свое отношение и был ближе к победе. Хотя «Краснодар» не дал ему этого сделать.

- По игре вам кто больше понравился?

- И те, и те. Особенно второй тайм. Это были две команды, неплохо представляющие наш футбол, которые имеют возможности решать поставленные задачи.

- Если выделять самых ярких игроков матча, показалось что у «Зенита» это был Барриос, а у «Краснодара» - Сперцян. Согласны?

- То, что Сперцян, – однозначно. А в «Зените» выделю помимо Барриоса еще и Вендела, который провел далеко не худшую игру.

- Первый круг завершен. Каковы его итоги для «Зенита» и «Краснодара»?

- «Зенит» потерял время разгона, и по мере того, как определялся основной состав команды, питерцы набирали ход и набрали его. Второе место далеко не плачевное. А «Краснодар» впервые дал нам основание говорить об этой команде не как о феерической, а о команде прагматиков, которая показывает качественный футбол, умеет набирать очки, отстаивать свои позиции. Впервые за свою историю «быки» находятся на первое месте после первого круга чемпионата.

Елена Григорьевская