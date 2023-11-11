​Михаил Кержаков: «Нам принципиально стать чемпионами»

«Зенит» в субботу не смог обыграть «Краснодар» (ничья 1:1). Как следствие, первый круг команда Сергея Семака завершила на второй позиции в турнирной таблице – отставание от краснодарских «быков» измеряется двумя очками.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что питерцам принципиально снова стать чемпионами.

«Нам принципиально стать чемпионами. Каждый способен [стать чемпионом], почему нет? Сейчас же «Краснодар» на первом месте. Перед сезоном у всех лидеров шансы есть, сейчас «Краснодар» на первом месте, естественно, могут, но не хотелось бы», - цитирует Кержакова ТАСС.

Стоит сказать, что «Зенит» завоевывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Сочи» 25 ноября.