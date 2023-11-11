​Михаил Кержаков: «Зенит» потерял победу сегодня»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после домашнего матча против «Краснодара», который завершился вничью со счётом 1:1.

«Зенит» потерял победу сегодня, потому что в первом тайме контролировали игру. Хотя в конце у «Краснодара» был момент, обменялись моментами. В целом до пропущенного гола доминировали, были ещё голевые моменты», - цитирует Кержакова ТАСС.

Чемпионат России дальше уходит на паузу, связанную с матчами сборных. «Зенит» после первого круга располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодар» набрал на два очка больше.

Следующий матч чемпионата «Зенит» проведёт 25 ноября – против «Сочи» на своём поле.