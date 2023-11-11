​Боярский: «Думаю, на зимний перерыв «Зенит» обязательно уйдёт в качестве лидера»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу ничьей команды с «Краснодаром» (1:1).

После первого круга «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка.

«Я получил удовольствие от матча, замечательная игра. К сожалению, ничья обидная, но по сути ничего не изменилось», - сказал Боярский Metaratings, отмечая, что вся борьба за титул ещё впереди.

По мнению Боярского, «Зенит» вырвется на вершину турнирной таблицы ещё до зимнего межсезонья, то есть в ближайшие три тура.

«Я думаю, что на зимний перерыв «Зенит» обязательно уйдёт в качестве лидера РПЛ», - сказал Боярский.

До зимней паузы «Зенит» в РПЛ сыграет против «Сочи», «Локомотива» и «Пари НН», а «Краснодар» - против «Урала», «Оренбурга» и ЦСКА.