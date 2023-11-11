Петржела: «Зенит» всё равно будет чемпионом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу субботней ничьей питерцев с «Краснодаром» (1:1).

Не сумев обыграть «Краснодар», «Зенит» завершил первый круг чемпионата России на второй позиции. «Быки» имеют на два зачётных балла больше – 32 против 30.

«Этот матч никак не повлияет на чемпионские амбиции «Зенита», они всё равно будут чемпионами. Это нормально, что они не выиграли, «Краснодар» – хорошая команда. Самое главное, что провели хороший матч», - цитирует Петржелу Metaratings.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Сочи». Матч пройдёт в субботу, 25 ноября.

​«Краснодар» – лидер РПЛ после первого круга