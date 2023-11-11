Ивич: «Очком, которое сегодня заработали, мы довольны»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- По результатам этой встречи ничья 1:1. Насколько вы довольны качеством игры своей команды сегодня?

- Данный результат матча реалистичный. Могу сказать, что мы были лучше соперника до того, как забили первый гол. После этого мы потеряли уверенность, мы перестали играть с мячом. Данного рода проблема у нас была, когда я только пришел в «Краснодар» и начал тренировать «Краснодар». Потом мы ее исправили, но сегодня эта проблема появилась по другой причине, по разным причинам, потому что сегодня мы играли против хорошего соперника с хорошими игроками и хорошим тренером. Соперник забил гол, поддавил еще забивать второй гол. Мы не отреагировали так, как надо было, как хотели. Но в общем очком, которое сегодня заработали, мы довольны.

- Первая замена, которую вы сделали в этой встрече, уход Кривцова и выход Кади, на что эта замена была направлена?

- Данную замену я подготовил еще до того, как мы забили гол. В итоге мы гол забили, а данная замена была для того, чтобы взять со скамьи свежего игрока, чтобы он вышел на поле, позволил нам держать мяч, а не позволять сопернику отбирать мяч и управлять игрой, выходить вперед. Никита хорошо отработал во время своей игры на поле. Просто он в итоге потерял энергию, подустал. Поэтому я заменил Никиту Кривцова на более свежего игрока, от которого я ожидал качества в передачах.

- Первый круг позади. Тренеры часто говорят, что место не имеет значения для первого круга. Но когда «Краснодар» на первом месте, вы можете быть довольны, для вас это важно?

- Конечно, я думаю, что мы заслуживаем данную позицию, мы были на данном позиции, были лучше других команд с самого начала, с первого тура до этого, 15-го мы до сих пор держим эту позицию. Команда, которая после игры первого тура держит позицию, это много о чем говорит. Также я хочу сказать, что это все благодаря игрокам. Потому что они сделали так, что мы сейчас на первом месте. А это их работа. В общем позицией нашей на первом месте я удовлетворен. Но как вы и сказали, что это половина только, первый раунд, 15 туров только прошло, и впереди у нас будут игры, которые будут еще и еще тяжелее. Нам нужно готовиться именно к ним.