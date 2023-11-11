​Наумов: «Приятные впечатления от игры «Локомотива»

В России подходит к концу первый круг футбольного чемпионата, в пятнадцатом туре московский «Локомотив» встретился с единственным соперником, с которым доселе еще не играл в нынешнем сезоне - и обыграл грозненский «Ахмат».

Бывший президент клуба Николай Наумов прокомментировал итоги матча, он считает, что команда Михаила Галактионова продемонстрировала уверенную игру, но могла реализовать больше голевых моментов.

- У меня остались очень приятные впечатления от матча с «Ахматом». Я очень доволен тем, как играл «Локомотив». Хотя реализация моментов в первом тайме подвела. Ещё до перерыва можно было решить исход противостояния в свою пользу, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.