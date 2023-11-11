Сёмин: «Зенит» и «Краснодар» явно сильнее всех остальных в РПЛ»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий о матче между «Зенитом» и «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.

По словам Сёмина, «Зенит» и «Краснодар» показали высокий уровень футбола, а ничья стала закономерным исходом. Специалист считает, что сезон Российской премьер-лиги будет интересным.

«Чемпионат будет интересный. «Зенит» и «Краснодар» примерно равны по силе, у каждой команды есть свои козыри. На сегодняшний день они явно сильнее всех остальных: по комплектации, подготовке к сезону, тактической организации», - цитирует Сёмина Metaratings.

После пятнадцати игр чемпионата России «Краснодар» имеет в своём активе 32 очка, а «Зенит» - 30.

«Краснодар» – лидер РПЛ после первого круга