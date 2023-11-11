Семак: «Конечно, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- После такой игры какое доминирующее сейчас чувство - разочарование от того, что не удалось победу одержать и добыть три очка, или удовлетворение от того, что вернулись в игру довольно быстро и сумели набрать очки?

- По тому, как складывалась игра, пропустили, смогли отыграться, но концовку тайма играли активно, хорошие моменты и подходы, выходы были. Конечно, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли. Шансы для этого у нас были.

- Что касается первого тайма, он был очень тяжелым с точки зрения игры той и другой команды с минимумом моментов. Вы ожидали, что так будет?

- Конечно, мы и перед игрой говорили о том, как будет складываться игра. В принципе, она так и сложилась вплоть до микроошибок или стандартных положений. Были какие-то моменты, связанные с какими-то небольшими ошибками, а грубых провалов не было ни там, ни там. А те моменты, которые были, за счет индивидуальных действий и удачи в каких-то моментах. В первом тайме игра складывалась такая тягучая, позиционная, много борьбы. Во втором тайме, на мой взгляд, мы играли активнее и владели преимуществом, забили, но не выиграли, к сожалению.

- Вы говорили про небольшие индивидуальные ошибки. Вот как раз эпизод с пропущенным мячом он из таких?

- Да, немножко недоработали. Буквально не хватило два шага там, два шага там. Как обычно бывает. Где-то сил не хватило, где-то внимания, наверное, не хватило вовремя перестроиться. Поэтому и сыграли так. Дали пробить и на добивании сыграли тоже неудачно, хотя там никто не поймет, куда мяч отскочит.

- Двойная замена, которую вы сделали, на что она была направлена, что вы хотели получить от этих футболистов?

- На скорость. У Изидора есть хорошие качества, он может исполнить момент. У него был момент, он раз пробил, два пробил, убегал и немного не хватило качества в завершении. Мостовой так же добавил в движении и скорости. На это и было направлено, чуть-чуть поактивнее, чтобы мы играли в завершении атаки.

- Плюс два очка по-прежнему у «Краснодара» в турнирной таблице. Вы много раз говорили, что это не имеет большого значения, но здесь и сейчас вас это огорчает?

- Еще играть много, могли сегодня выйти на первое место, но не получилось, ребята делали все, что могли на сегодняшний день, будем работать в следующих матчах для того, чтобы побеждать и стремиться наверх. Мы в деле, боремся, это важно.