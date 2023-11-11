​Карпукас: «Восстановление не форсировали»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после субботней победы над «Ахматом» (2:1) высказался о своём восстановлении. Как известно, футболист не играл почти полтора месяца.

«Восстановление прошло хорошо. Достаточный срок, чтобы вернуться. Всё, как врачи сказали», - цитирует Карпукаса «Спорт-Экспресс».

Карпукас отметил, что его выход на поле в субботу не связан с отсутствием капитана команды Дмитрия Баринова.

«Восстановление не форсировали. По плану должен был подойти к этой игре с «Ахматом», - отметил футболист.

Следующий матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Крыльев Советов» на выезде.