Алип: «Могли ещё забить, но не получилось»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Краснодар» Нуралы Алип поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- Вы скорее огорчены итоговым результатом или рады, что удалось отыграться?

- Скажу честно: могли еще забить, но не получилось, когда Мостовой ударил в штангу, когда Кассьерра по мячу не попал. Конечно, мы расстроены. Мы хотели добыть дома три очка, но не получилось. Двигаемся дальше. Сейчас пауза, после паузы будем свои матчи анализировать и выходить, брать свои три очка.

- Проанализируйте эпизод с пропущенным мячом. Что там произошло?

- Надо на видео посмотреть. Я просто оказался справа вместо Эраковича, а он на моей позиции. Потом Сергей Богданович покажет теорию, сделаем анализ.

- Насколько сложно было противостоять Кордобе, такому фактурному нападающему и его партнерам по атаке? Потому что они все такие фактурные парни помимо всего прочего.

- Мне без разницы против кого играть. Я всегда говорил и говорю, что нападающий кто бы ни стоял, мне вообще без разницы.