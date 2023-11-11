​Уткин поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Краснодар»

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» завершился вничью со счётом 1:1. После игры своими впечатлениями поделился известный журналист Василий Уткин.

«Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата. Избегайте выражения «счёт по игре». 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом», - написал Уткин в телеграм-канале.

Ничья в Санкт-Петербурге позволила «Краснодару» сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Владимира Ивича проведёт 26 ноября – против «Урала» на поле соперника.