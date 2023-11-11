Сперцян впервые в карьере забил «Зениту» в РПЛ

Звезда «Краснодара», полузащитник Эдуард Сперцян субботним вечером впервые в карьере забил в ворота питерского «Зенита» в рамках Премьер-лиги, сообщает Opta Sports. Это случилось во втором тайме, когда он подкараулил мяч после удара от Джона Кордобы и сыграл на добивании.

Теперь Сперцян довёл счётчик своих голов за «быков» в РПЛ до 25. Он оформил их в 73 матчах Премьер-лиги за «Краснодар».

Напомним, что ответным голом в составе чемпиона России отметился колумбиец Матео Кассьерра. Это случилось спустя несколько минут после гола Сперцяна.

Больше подробностей о центральном матче 15 тура РПЛ – в нашем ревью.