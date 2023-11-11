«Краснодар» не может победить «Зенит» 11 матчей подряд

В субботу вечером в центральном матче 15 тура РПЛ «Краснодар» гостил у «Зенита» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью – 1:1.

Таким образом, «быки» не могут обыграть питерцев уже на протяжении 11 последних матчей РПЛ. Как отмечает Opta Sports, это их худшая серия без побед против определенного соперника в рамках Премьер-лиги.

Отметим, что после игры «Краснодар» остался лидером турнирной таблицы – 32 очка у южан, однако «Зенит» отстаёт не на много – всего на два балла.

Больше подробностей о вечерней игре – в обзоре на нашем портале.