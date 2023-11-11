​«Краснодар» – лидер РПЛ после первого круга

В воскресенье вечером в чемпионате России состоялся матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью (1:1) – на гол Эдуарда Сперцяна хозяева ответили точным ударом Матео Кассьерры. Обмен голами получился относительно быстрым – они были забиты на 63-й и 71-й минутах.

Таким образом, «Краснодар» по итогам первого круга располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка в 15 матчах. «Зенит» занимает второе место с 30 баллами в кармане.

Стоит сказать, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит». «Краснодар» не выигрывал титул ни разу.