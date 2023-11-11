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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» открыл счёт, но едва не проиграл «Зениту»

11 Ноября 2023 • 21:29 Комментировать (2)
Зенит
1:1
Краснодар

Центральный матч первого круга Премьер-лиги получился интересным. Первый тайм выдался довольно скучным, но после перерыва «Краснодар» счёт открыл. «Зенит» прибавил, сравнял результат и едва не вырвал победу.

Протокол игры  
Зенит1:1Краснодар
  63'Сперцян Эдуард (0:1)
(1:1) Кассьерра Матео71'  
Кержаков МихаилЭракович СтрахиньяРодригао де СоузаАлип НуралыВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньо 90' (Ерохин Александр ( 90') Дуглас СантосМантуан Густаво 67' (Изидор Вильсон ( 67') Сергеев Иван 67' (Мостовой Андрей ( 67') Кассьерра Матео 86' (Круговой Данил ( 86')
Запасные: Коваленко АлександрРенан РобертКейрос ЭдуардоЧистяков ДмитрийСутормин АлексейВасютин АлександрАдамов Денис
Сафонов МатвейПетров Сергей 90' (Эктов Александр ( 90') Тормена ВиторАлонсо ХуниорОлаcа Лукас  66'Кривцов Никита 65' (Кади ( 65') Черников АлександрСперцян ЭдуардБатчи ЖоауКордоба ДжонОлусегун Джуниор 84' (Баньяц Михайло ( 84')
Запасные: Агкацев СтаниславЛенини ПинаВолков Сергей ЕвгеньевичКобнан МозесАхметов ИльзатАрутюнян ГеоргийШтепа МихаилКокшаров Александр
11 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

В субботу прошёл главный матч осени в Российской премьер-лиги. Лидер турнира «Краснодара» приехал в гости к бессменному чемпиону последних лет «Зениту». Это было прекрасное завершение первого круга с турнирной точки зрения. Перед очной встречей подопечные Владимира Ивича опережали своего соперника на два очка.

Игра началась довольно осторожно. «Быки» катали мяч, но скорее на своей половине поля, а питерцы пытались что-то придумать, но у них ничего не получалось. За первые тринадцать минут команды на пару нанесли лишь один удар по воротам, но попытка Алипа была совсем не опасной, так как футбольный снаряд прошел далеко от створа. При этом в матче было очень много борьбы, и часто арбитр останавливал игру из-за нарушений правил.

Первого опасного момента в матче пришлось ждать полчаса. Сперцян навесил на линию штрафной, где Кордоба принял мяч и пробил в партнера. Футбольный снаряд отлетел к Черникову, чей выстрел тоже был заблокирован. В итоге мяч оказался у Олусегуна справа, и он бил метров с семи, но не попал в створ. Чуть позже Алонсо после навеса Сперцяна скидывал футбольный снаряд Кривцову, который был в выгодной позиции, но не попал по мячу.

«Зенит» своим моментом ответил лишь в компенсированное время к первому тайму. Мантуан справа сместился и навесил на Сергеева, который пробил с лёта с линии вратарской, но Тормена сумел заблокировать этот выстрел. В ответной атаке Сперцян получил мяч от Олусегуна, но с близкого расстояния палнул над перекладиной. На этом первый тайм завершился.

Второй тайм обе команды начали активно и быстро обменялись неплохими моментами забить. Сначала после быстрой контратаки гостей Олусегун получил мяч на линии штрафной и бил под перекладину, но Кержаков был на месте. В ответ уже Клаудиньо получил мяч на углу штрафной и здорово пальнул, но Сафонов с угрозой справился.

Счёт всё же открыли гости. Алонсо покатил мяч на ход Олусегуну, который открывался на линии штрафной. Нигериец нашел своей передачей Кордобу, чей удар с острого угла Кержаков парировал, но первым на добивании был Сперцян, и тот головой внёс футбольный мяч в сетку.

«Зенит» тут же взвинтил темп и быстро сумел отыграться. Вендел справа из пределов штрафной покатил мяч параллельно лицевой на Барриоса, тот навесил, а Кассьерра головой во вратарской определи защитника и пробил в угол, не оставив Сафонову шансов.

Вскоре хозяева могли выйти вперёд. Кассьерра принял мяч на линии штрафной по центру, сместился чуть правее и пробил, но чуть-чуть не попал в угол. Питерцы продолжали контролировать игру и пытались вырвать победу. Правда, планы хозяев сломала травма Кассьерры, который в концовке не смог продолжить поединок. Тем не менее, в компенсированное время Мостовой получил мяч слева, обыграл двоих, вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но гостей спасла штанга. Тут же Круговой справа навесил, а всё тот же Мостовой головой пробил мимо. В итоге «Краснодар» отстоял ничью.

Сейчас в Премьер-лиге наступает перерыв, во время которого «Зенит» встретится с «Нефтчи». Через две недели уже в рамках чемпионата питерцы сыграют с другим клубом из Краснодарского края «Сочи». Са миже «быки» готовятся к выезду к кризисному «Уралу».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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TEREX
11 Ноября 2023 в 22:10
Зенит потерял два очка..)) симак ..как фсигда накосячил с заменами..надо была раншы выпускать моста и оставлять мантуана..изидорка энта вапшэ хто такой..)) к симидисятай минути быки сдохли..ни дабигали..тиряли пазицыи..вот здеся их и нада была пришпорить..))
ингерман
11 Ноября 2023 в 21:32
ай апосля прапущеннова гола зенит показал, икто сильнейший клуп чемпа.. вдавили гастей в их штрафную.. павезло бычарам што в целом зенит сыграл мач на 80% своих вазможнастей.. пондравился алип.. не понравился эротович.... идем вперет.. зенит - сила! Эйнананэй! )))
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Алип: «Могли ещё забить, но не получилось»
21:43 · Россия. Премьер-лига
​Уткин поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Краснодар»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Сперцян впервые в карьере забил «Зениту» в РПЛ
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не может победить «Зенит» 11 матчей подряд
21:25 · Россия. Премьер-лига
На матче «Зенит» - «Краснодар» зафиксирована рекордная посещаемость сезона РПЛ
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