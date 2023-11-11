На матче «Зенит» - «Краснодар» зафиксирована рекордная посещаемость сезона РПЛ

В субботу вечером в рамках 15-го тура чемпионата России играют «Зенит» и «Краснодар». На трибунах «Газпром Арены» находится 46 701 зритель – соответствующую информацию огласили ближе к завершению поединка.

Стоит сказать, что речь идёт о рекордной посещаемости для матчей чемпионата России сезона 2023/2024.

Следить за концовкой матча между «Зенитом» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что после четырнадцати туров «Краснодар» занимал в таблице РПЛ первое место (31 очко), а «Зенит» - второе (29 очков).