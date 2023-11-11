​Кечинов соскучился по интересной игре «Спартака»

Подходит к своему окончанию первый круг российского чемпионата, московский «Спартак» сыграл с всеми, кроме «Ростова» - именно с ним команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля сыграет в пятнадцатом туре. Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов надеется, что в этой игре он, наконец-то, увидит достойное выступление своего любимого клуба.

- Как и во всех матчах, в этой игре очень хочу увидеть интересную зрелищную игру у «Спартака». Словом, желательно, чтобы все было не так, как в последних матчах. Соперник спартаковцам будет противостоять очень серьезный, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.