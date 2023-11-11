​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу вечером в чемпионате России проходит матч между «Зенитом» и «Краснодаром». По ходу второго тайма команда Владимира Ивича открыла счёт благодаря голу Эдуарда Сперцяна, но хозяева довольно быстро отыгрались – забил нападающий Матео Кассьерра.

На счету Кассьерры теперь 12 голов в текущем чемпионате России. Колумбиец упрочил лидерство в бомбардирской гонке – второе место делят Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба - «Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА), которые забили по 7 голов.

Следить за матчем «Зенит» - «Краснодар» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.