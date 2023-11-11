Кассьерра быстро сравнял счёт в матче «Зенит» - «Краснодар»

В центральном матче 15-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Краснодар». «Быки» открыли счёт на 63-й минуте после добивания Эдуарда Сперцяна, который со второй попытки занес мяч в ворота чемпионов. Довольно быстро соперник ответил. Вильмар Барриос с правого фланга набросил мяч к линии вратарской, и Матео Кассьерра головой отправил мяч впритирку с правой штангой.

На табло 1:1, при таком счете команда Владимира Ивича остается лидером, а противник отстает на два очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.