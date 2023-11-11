​Уткин отреагировал на гол «Краснодара» в ворота «Зенита»

В субботу вечером в главном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» принимает «Краснодар». На 63-й минуте открыть счёт удалось команде Владимира Ивича – автором гола стал Эдуард Сперцян. Несколько слов по поводу гола «быков» на «Газпром Арене» сказал известный журналист Василий Уткин.

«Таким и должен был быть первый гол в этом матче. Вдавленный, вбитый, с третьего раза, с линии. Жанровая игра!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий в матче между «Зенитом» и «Краснодаром» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.