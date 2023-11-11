Сперцян открыл счёт в матче с «Зенитом»

В центральном матче 15-го тура Премьер-лиги «Зенит» играет против «Краснодара». На 63-й минуте противостояния был открыт счёт. Джон Кордоба получил вертикальный пас в штрафную и с острого угла пробил в голкипера чемпионов, на подборе первым оказался Эдуард Сперцян, но добивание в упор снова пришлось во вратаря, но после этого Сперцян уже головой в упор пробил за ленточку.

На табло 0:1, «Краснодар» упрочил лидерство и на пять очков опережает «Зенит». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.