​На матче «Зенит» - «Краснодар» были сделаны три предложения руки и сердца

В субботу в главном матче 15-го тура чемпионата России играют «Зенит» и «Краснодар». По ходу первого тайма на трибунах «Газпром Арены» мужчины сделали своим возлюбленным три предложения руки и сердца. Во всех случаях девушки отвечали «да».

Предложения были сделаны в период с 29-й по 33-ю минуту поединка. Эти памятные моменты были показаны на табло стадиона в Санкт-Петербурге, о чём рассказывает ТАСС.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.