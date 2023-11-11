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​Булыкин не уверен в том, что Абаскаль сохранит работу в «Спартаке»

11 Ноября 2023 • 20:31 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива», а также зарубежных «Байера» и «Аякса», Дмитрий Булыкин, считает, что испанский наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не сохранит свою работу. По мнению Булыкина, он может потерять работу еще до конца нынешнего сезона.

- Если Абаскаль сейчас исправит ситуацию, то вполне возможно, он сохранит пост и продолжит работу. Но сделать это будет тяжело. Думаю, надо было раньше его увольнять, - цитирует слова Дмитрия Булыкина Газета.Ru.

Напомним, что Гильермо Абаскаль тренирует московский «Спартак» с лета 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин Гильермо Абаскаль ещё теги
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