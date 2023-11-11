​Ромащенко: «У нас нет кризиса»

«Ахмат» не побеждал в чемпионате России со 2 сентября. С тех пор в восьми матчах команда Мирослава Ромащенко смогла набрать только два очка. Впрочем, рулевой грозненцев не считает, что его команда переживает кризис.

«У нас нет кризиса, есть череда неудач. И понимание того, что нужно делать, у нас есть, и мы это делаем. В командной игре не так просто бывает, чтобы вернуть и сделать, чтобы вернуться в колею и стать теми, кем мы были», - слова Ромащенко приводит ТАСС.

Напомним, что в субботу «Ахмат» проиграл в гостях у «Локомотива» со счётом 1:2. На текущий момент грозненцы располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне стыковых игр.

Следующий матч «Ахмат» проведёт 26 ноября – против «Оренбурга».

«Ахмат» проиграл 5 последних матчей РПЛ