​Чанов: «Обидно, когда пропускаешь на последних минутах»

Московский ЦСКА не сумел обыграть воронежский «Факел» в очередном, пятнадцатом туре российского чемпионата, «армейцы» сыграли вничью, пропустив незадолго до конца матча. Этим очень расстроен Вячеслав Чанов, в прошлом защищавший цвета советской сборной, а ныне тренирующий голкиперов московского ЦСКА.

- Как бы ни складывался матч, когда пропускаешь вот так на последних минутах, то кроме слова «Обидно» в голову ничего не приходит, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.

В следующем, шестнадцатом туре чемпионата России ЦСКА предстоит сыграть с земляками - московским «Динамо». Это случится 25 ноября.