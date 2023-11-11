Галактионов — о ситуации между Фассоном и Тикнизяном: Это не стычка, а выплеск эмоций

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о произошедшей ситуации между игроками столичного клуба Наиром Тикнизяном и Лукасом Фассоном в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (2:1).

Специалист отметил, что игроки хорошо общаются с а ситуация на поле была не стычкой, а обычным выплеском эмоций.

«В команде идет хороший посыл. Это чрезмерное желание выиграть. В раздевалке все было спокойно. Думаю, они уже забыли про это на следующей минуте», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что Тикнизян не доиграл матч до конца, так как получил две жёлтые карточки.