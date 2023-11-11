Ивич: «Пришли, чтобы победить и получить три очка»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- По составу. Второй матч кряду начинает с первых минут Сергей Петров, а не Сергей Волков, который чаще до этого появлялся. Означает ли это для вас сейчас, что…

- Правый крайний защитник, это его позиция, он на своем месте. То, что он играет сейчас, значит, что он показывает себя лучше, чем другие игроки. Поэтому он заслуживает сыграть сегодня. Вот такой простой ответ.

- По Ахметову тоже, видимо, будет простой ответ. Прошлый матч он отыграл в старте, вы его поменяли в перерыве, вышел Олусегун. Сегодня Олусегун начинает с первых минут. Почему?

- Решение тренера. Больше комментариев нет.

- Что касается игровой схемы. Несколько раз в сезоне вы пробовали играть в три центральных защитника. Сегодня, насколько я понимаю, у вас привычная схема с двумя центральными защитниками. Не было ли у вас желания в связи со статусом матча и соперника вернуться к варианту с тремя центральными?

- У каждой команды есть своя философия, определенный план игры. У нас есть тоже своя философия. Мы к каждому отдельному матчу подготавливаемся индивидуально. И сегодня мы посмотрим, как мы сыграем.

- Сегодня «Краснодар» приезжает сюда, в Петербург, в статусе лидера. С психологической точки зрения, вы с командой 24/7 общаетесь. Насколько команда готова к такому вызову, к матчу с пятикратными чемпионами?

- Когда есть команда, которая на первой позиции с первого по четырнадцатый тур, я думаю, что это показывает и говорит о том, что ребята действительно готовы. Мы знаем, что сейчас играем не у себя дома, а также против кого мы играем, но мы пришли, чтобы победить и получить три очка.