Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» - лучшая команда сезона РПЛ по волевым очкам

11 Ноября 2023 • 19:27 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Ахмат

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков. В домашнем матче 15-го тура Премьер-лиги против «Ахмата» команда Михаила Галактионова пропустила первой, но в итоге смогла отпраздновать победу со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, «Локомотив» является лучшей командой текущего чемпионата России по волевым очкам. «Железнодорожники» набрали 11 баллов в играх РПЛ, по ходу которых они уступали в счёте.

На текущую минуту «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов» на выезде.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
19:34
Галактионов — о ситуации между Фассоном и Тикнизяном: Это не стычка, а выплеск эмоций
19:26
Полузащитник «Ахмата» Харин оценил результаты команды в первом круге РПЛ
19:20
Галактионов — об удалении Тикнизяна: Мы планировали его замену, опоздали на минуту
19:08
Шелия подвёл итоги матча против «Локомотива»
19:07
Галактионов: «Тикнизян и Фассон на эмоциях что-то там друг другу высказали, это нормально»
18:54
Ромащенко: «Мы не наиграли на поражение, это 100%»
18:49
Карпукас: «Чуть-чуть нервишки потрепали всем болельщикам и себе»
18:36
«Ахмат» проиграл 5 последних матчей РПЛ
18:25
«Локомотив» обстучал все штанги, но за три минуты в концовке забрал волевую победу над «Ахматом»
18:13
«Локомотив» за две минуты не только отыгрался в матче с «Ахматом», но и повёл
17:57
«Ахмат» открыл счёт в матче с «Локомотивом» после удара с пенальти
17:50
​«Девять человек в штрафной»: Уткин оценил тактику тренера «Ахмата»
17:29
У «Ахмата» 2 очка в последних 7 матчах — это худший показатель в РПЛ
17:14
​Черчесов присутствует на матче «Локомотива», но теперь без клубного шарфа
17:11
Игроки «Локомотива» чуть не подрались между собой во время игры с «Ахматом»
16:33
Ромащенко назвал установку команде перед матче с «Локомотивом»
16:27
Ромащенко назвал парадоксом плохие результаты «Ахмата»
16:19
Галактионов: «Мы в себе уверены, уверены в том, что мы делаем»
16:00
«Локомотив» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:30
Дзюба – в основе «Локомотива» на матч с «Ахматом»
02:12
Локомотив - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Ноября
22:24
Глушенков – лучший игрок «Локомотива» в октябре
22:18
Кукуляк рассудит «Локомотив» и «Ахмат»
20:02
Радимов: «Локомотив» сейчас не на ходу
18:25
Наумов – матче «Локомотива» и «Ахмата»: «У меня плохие предчувствия»
18:11
В «Зените» рассказали, почему клуб не купил Пиняева
16:08
​Жемалетдинов может не сыграть за «Локомотив» против «Ахмата»
15:15
​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар» 1
14:40
Локомотив Москва — Ахмат: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 11 ноября 2023
11:03
Джанашия — о ретро-матче с ЦСКА: «Здорово, когда встречаются легенды»
09 Ноября
22:47
Джанашия: «Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее»
21:29
​Локомотив – Ахмат: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
18:48
Спортивный директор «Ахмата» рассказал, где пройдут зимние сборы
17:10
Смородская призналась, что прошлогодний «Локомотив» ей нравился больше
16:46
Озбилиз: «Тикнизян способен заиграть в Европе»
13:41
Мор: «Локомотив» порвёт «Ахмат»
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
08 Ноября
23:40
​Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном возвращении Миранчука
18:38
Названы позиции, которые зимой хочет усилить «Локомотив»
17:51
Сёмин — о возможном возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»: «Это слухи, которые вбрасывают агенты»
16:13
В «Аталанте» высказались о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»
15:07
Газзаев: «Сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива» 3
07 Ноября
23:44
В «Ахмате» отметили прогресс в восстановлении Семёнова
20:37
Тимофеев не поможет «Ахмату» в игре против «Локомотива»
18:37
Генич назвал Баринова легендой «Локомотива»
15:29
Бушманов назвал «Ахмат» главным разочарованием тура
14:44
Канчельскис: «Дзюба — уникальное явление в российском футболе» 2
10:50
Локомотив Москва – Ахмат: бесплатный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
06 Ноября
16:06
Шишкин: «Не проткни Глушенков мяч на Дзюбу, «Спартак», возможно, не пропустил бы»
15:40
Игнатьев: «Локомотив» чувствует неудовлетворённость
15:14
Глушаков: «Спартак» в меньшинстве иногда смотрелся лучше «Локомотива»
04 Ноября
19:58
«Ахмат» не проигрывал четыре раза подряд в Премьер-лиге шесть лет
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
3
1
2.02 3.70 3.75
Видео
Окончен
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
3.55 3.50 2.15
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2
1
2.02 3.70 3.75
Видео
17 мин
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
0
0
1.69 4.30 4.80
Видео
12.11.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
19:34 · Россия. Премьер-лига
Галактионов — о ситуации между Фассоном и Тикнизяном: Это не стычка, а выплеск эмоций
19:32 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Пришли, чтобы победить и получить три очка»
19:27 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - лучшая команда сезона РПЛ по волевым очкам
19:26 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ахмата» Харин оценил результаты команды в первом круге РПЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Сегодня Сергеев и Кассьерра - это оптимальное сочетание»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Галактионов — об удалении Тикнизяна: Мы планировали его замену, опоздали на минуту
19:10 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизяна просмотрят скауты двух клубов Серии А
19:08 · Россия. Премьер-лига
Шелия подвёл итоги матча против «Локомотива»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Тикнизян и Фассон на эмоциях что-то там друг другу высказали, это нормально»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Радимов поделился ожиданиями от матча «Пари НН» - «Балтика»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Мы не наиграли на поражение, это 100%»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Чуть-чуть нервишки потрепали всем болельщикам и себе»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»
18:36 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» проиграл 5 последних матчей РПЛ
18:27 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Рубин» - явный фаворит в матче с «Сочи»
Все новости
Рекомендуем