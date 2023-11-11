​«Локомотив» - лучшая команда сезона РПЛ по волевым очкам

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков. В домашнем матче 15-го тура Премьер-лиги против «Ахмата» команда Михаила Галактионова пропустила первой, но в итоге смогла отпраздновать победу со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, «Локомотив» является лучшей командой текущего чемпионата России по волевым очкам. «Железнодорожники» набрали 11 баллов в играх РПЛ, по ходу которых они уступали в счёте.

На текущую минуту «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов» на выезде.