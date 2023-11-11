Полузащитник «Ахмата» Харин оценил результаты команды в первом круге РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин высказался о результатах грозненского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок назвал результат провальным, но надеется, что в дальнейшем команда сможет исправить ситуацию.

«Разговор с Ромащенко? Сейчас тяжело подбирать какие-то слова, тренер пытается их находить. Мы должны стараться и помогать ему своей работой, побеждать в следующих», - приводит слова Харина «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 11 ноября, грозненский клуб на выезде потерпел поражение от «Локомотива» (1:2), которое стало пятым подряд в чемпионате России. «Ахмат» на данный момент находится в зоне стыковых игр.