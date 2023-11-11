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Семак: «Сегодня Сергеев и Кассьерра - это оптимальное сочетание»

11 Ноября 2023 • 19:23 Комментировать
Зенит
0:0
Краснодар
1 1.62 X 4.30 2 5.40
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Ни в старте, ни в запасе нет Вячеслава Караваева, и его не было на тренировке еще пару дней назад. Что с ним?

- Он получил небольшое повреждение. Пока нельзя сказать, насколько он выбыл. Я думаю, через недельку будет детальное обследование, и будет понятно, сколько мы его не увидим.

- В сегодняшнем варианте состава выходит определенное сочетание защитников. Вы думали над вариантов в три центральных, или оно и будет?

- Сложный вопрос, четыре или три выходят. Эракович - это игрок, который может и справа сыграть, и в тройке сыграть, поэтому три защитника и будут играть у нас.

- Что касается пары форвардов Кассьерра - Сергеев, на данный момент этот вариант выглядит для вас незыблемым, даже с учетом того, что сегодня встреча с командой, которая сегодня лидирует в турнирной таблице?

- Конечно, на сегодняшний день и Сергеев, и Кассьерра находятся в хорошей форме, показывают достаточно результативную игру. Естественно, мы стараемся использовать качество игроков, которые на сегодняшний день готовы. Сегодня, на мой взгляд, это оптимальное сочетание. Что будет завтра - посмотрим.

- Многие перед этим матчем ожидают обилия голов и открытой игры. Вы перед матчем сказали, что такой позиционный футбол будет. На чем эта ваша уверенность основана?

- Встречаются две команды, которые меньше всех пропускают в чемпионате. «Краснодар» в этом компоненте идет с отрывом, команда обороняется и умением,  и количеством достаточно плотно. Моментов не позволяет создавать много сопернику. И  у нас то же в этом отношении. Мы не позволяем много создавать соперникам. Отсюда и предположение о том, как может сложиться игра.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак

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