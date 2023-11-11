Галактионов — об удалении Тикнизяна: Мы планировали его замену, опоздали на минуту

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об удалении защитника Наира Тикнизяна в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (2:1).

Напомним, что футболист сборной Армении получил вторую жёлтую карточку на 91-й минуте.

Специалист отметил, что Тикнизян отдал голевой пас и создавал моменты, поэтому убрав его, ослабла бы атака.

«Все варианты надо просчитывать. Его замена планировалась, Сильянов должен был выйти на его место, опоздали на минуту», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов».