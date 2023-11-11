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​Тикнизяна просмотрят скауты двух клубов Серии А

11 Ноября 2023 • 19:10 Комментировать

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в последнее время хорошо прогрессирует и, как следствие, привлекает внимание европейских клубов. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в ноябре на матче сборных Хорватии и Армении Тикнизяна просмотрят скауты двух клубов Серии А – «Лацио» и «Болоньи».

Отмечается, что представители «Лацио» уже смотрели за игрой Тикнизяна в матче сборных Армении и Уэльса.

Источник подчёркивает, что зимой за Тикнизяна итальянцы могут предложить не менее 5 миллионов евро – именно столько хочет заработать на трансфере 24-летнего футболиста «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Локомотив Москва Лацио Наир Тикнизян трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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