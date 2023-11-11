Шелия подвёл итоги матча против «Локомотива»

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиогри Шелия высказался о поражении от московского «Локомотива» (1:2) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что его команда поплатилась за то, что допустила элементарные ошибки, к тому же он считает, что первый тайм грозненцы провели ужасно, но в перерыве были сделаны определённые выводы.

«Получилось навязать свою игру, выходили из обороны в атаку, заработали пенальти. Олейников вышел неплохо, помог сегодня команде», - приводит слова Шелии «Чемпионат».

Напомним, что грозненский клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России и находится в зоне стыковых игр.