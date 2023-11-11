Галактионов: «Тикнизян и Фассон на эмоциях что-то там друг другу высказали, это нормально»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Я думаю, что тот первый тайм, в котором у нас было огромное преимущество, нам было реализовывать преимущество, потому что моментов было предостаточно, чтобы уходить на перерыв комфортно. Но, к сожалению, мы опять, выходя из раздевалки, в первые 10 минут отдаем инициативу, и соперник потихонечку возвращается в игру. Это надо убирать, искоренять. Но опять же, потом мы взяли мяч под контроль, но и быстрые, свежие игроки, которые вышли по ходу матча, предопределили результат. Поэтому здесь похвала команде за бойцовские качества, за стремление. Мы готовы и готовы хорошо, команда бежит, потому что то давление, которое мы оказали на игроков соперника, оно оказалось определяющим.

- У вас не было мыслей, что по такой игре можно было Дзюбу и Сулейманова вместе сегодня использовать?

- Были, были, но пришлось принять решение и поменять одного игрока на другого. Я думаю, что с этой точки зрения мы бы лишились одного игрока в средней линии, а нам очень важно было, чтобы у нас был игрок под нападающими в этой позиции при наличии двух опорных игроков. Поэтому в этом плане ход оправдался.

- По Тикнизяну несколько эпизодов, которые интересны. Первый из них возник на 12-й минуте, когда они сцепились слегка с Фассоном. С чем это связано? Это такой настрой на игру, такая концентрация, или есть еще какие-то вещи? Тактическое неисполнение обязанностей?

- Ни в коем случае. У ребят прекрасные отношения, атмосфера замечательная. Я думаю, сверхэмоции, потому что хотели победить, давно не выигрывали, и матч был определяющим в этом плане. Наверное, в каком-то компоненте в игре на эмоциях что-то там друг другу высказали. Это нормально. В раздевалке спокойно поговорили, подрегулировали. Вообще без проблем.