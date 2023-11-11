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Радимов поделился ожиданиями от матча «Пари НН» - «Балтика»

11 Ноября 2023 • 19:01 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
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Через 18 ч. 13 мин.

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Пари НН» сыграет против «Балтики».

Специалист отметил, что калининградская команда показывает хороший и компактный футбол, но подопечным Сергея Игнашевича не хватает мастерства в атаке.

«В предстоящем матче я б не отдал однозначное предпочтение Нижнему, потому что «Балтика» может поймать на контратаке, а отыграться будет сложно. Это будет мяч до первого гола», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится завтра, 12 ноября. Начало - в 14:00 по московскому времени. 

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