Ромащенко: «Мы не наиграли на поражение, это 100%»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Вас раздражают разговоры, которые сразу как только команда целый ряд встреч не выигрывает, про отставку, про Станислава Саламовича? Как внутри реагируете?

- Вообще от слова никак, абсолютно, потому что бывает у одного тренера этот путь легкий, у второго как бы не таким сложным, у третьего сложным, у четвертого - через тернии к звездам. Поэтому я больше сконцентрирован на том, что нужно и как можно быстрее сделать для того, чтобы исправить ситуацию. Не обращаю внимания на эти разговоры. Соответственно меня интересует исправление дел в команде, потому что по большому счету мы в каких-то матчах, в одной игре заслуженно проиграли, но в остальном мы не наиграли на поражение, это 100%.