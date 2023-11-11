Карпукас: «Чуть-чуть нервишки потрепали всем болельщикам и себе»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Ахмат» (2:1) Артём Карпукас поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Лучшего возвращения, кажется, и не придумаешь?

- Я очень рад, что вернулся на поле, я очень соскучился по футболу. У меня не было такого длительного отсутствия в игре. Я с хорошими эмоциями вернулся в игру. Хочу сказать большое спасибо медицинскому штабу, зная, как я каждые 15 минут заходил и просил что-то сделать и как-то помочь. Им большое спасибо.

- В итоге сегодня вообще никакого дискомфорта не ощутил?

- К концу игры, наверное, чуть-чуть подустал, потому что давно не играл.

- Первый тайм, можно сказать, остался за «Локомотивом». А вообще было большое преимущество, но вот начало второго тайма… Вообще у вас все время начало второго тайма, вот эта первая 15-минутка какая-то получается стрессовая.

- Не знаю из-за чего это, но я сегодня когда играл, даже не думал, что мы можем не то, что проиграть, но даже вничью сыграть. У нас было большое преимущество, мы были обязаны выиграть. Чуть-чуть нервишки потрепали всем болельщикам и себе. Хорошо, что выиграли.

- Какие-то моменты, особенно с твоей передачей, врезались в память. Расскажи про тот эпизод. Как успел увидеть, как принял решение сделать такой пас?

- Я боковым зрением увидел Тикнизяна, невозможно не дать, он так кричит, получилось, что вложил ему, а он дальше разобрался. У нас было много моментов, но хорошо, что довели этот момент до гола.

- Нет ощущения, что он вас действительно запугивает своими криками? Иногда страшно рядом с ним на поле находиться?

- Есть чуть-чуть.