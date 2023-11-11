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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»

11 Ноября 2023 • 18:36 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Завершился матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Волевую победу со счётом 2:1 одержал столичный клуб.

В конце встречи за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Наир Тикнизян. Таким образом, игрок сборной Армении пропустит матч первого тура второго круга РПЛ против самарских «Крыльев Советов», который состоится 25 ноября.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

«Локомотив» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. 

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Локомотив Москва Крылья Советов Наир Тикнизян ещё теги

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