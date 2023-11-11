«Ахмат» проиграл 5 последних матчей РПЛ

В субботу «Ахмат» снова огорчил своих болельщиков – команда проиграла в гостях у «Локомотива» со счётом 1:2. Как следствие, серия грозненцев из поражений в чемпионате России достигла пяти матчей.

В последний раз набрать очки в матче РПЛ «Ахмату» удавалось 1 октября, когда грозненцы разошлись миром с «Динамо» (1:1). Выиграть же матч чемпионата в прошлый раз «Ахмату» удавалось ещё 2 сентября. В тот день грозненцы переиграли «Урал» (1:0). С тех пор команда набрала только два очка в восьми играх РПЛ.

В следующем туре Премьер-лиги «Ахмат» сыграет против «Оренбурга» на выезде. Матч пройдёт 26 ноября.