Радимов: «Рубин» - явный фаворит в матче с «Сочи»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» сыграет против «Рубина».

Специалист считает, что казанский клуб является явным фаворитом матча, ведь команда Рашида Рахимова вряд ли даст сопернику пространство впереди.

«Да и те иностранцы, которые пришли в команду «на флажке», начинают понимать, что такое наш чемпионат, требования Рахимова. Отсюда и другие результаты», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что игра последнего тура первого круга состоится завтра, 12 ноября. Начало - в 19:00 по московскому времени.