«Локомотив» обстучал все штанги, но за три минуты в концовке забрал волевую победу над «Ахматом»

«Ахмат» и «Локомотив» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура РПЛ состоялся 11 ноября на стадионе «РЖД Арена».

На матч против «Ахмата» Михаил Галактионов не стал выдумывать новых схем и сочетаний, все «главные» фамилии появились в старте. Столпа сыграл Артём Дзюба, под ним действовали Миранчук, Глушенков и Пиняев. Лантратов, Карпукас и Тикнизян тоже в старте – сочетание оптимальное. У Мирослава Ромащенко кадровые проблемы были, ведь в Москву «Ахмат» приехал без Бериши, Садуллаева, Дивановича и Тимофеева.

Хозяева ожидаемо забрали по свой контроль территорию и мяч. Гости предложили в ответ плотную борьбу, уже на четвёртой минуте отметившись жёлтой карточкой – фолил Антон Швец. Постоянно в атаках был «Локомотив», долго мяч разыгрывал, однако эти факторы не сразу позволили создать остроту, «Ахмат» оборонялся плотно, практически не помышлял об атаках. Первым сработал кросс Тикнизяна – Дзюба на линии вратарской мяч принял, развернулся и пробил под штангу. Тут в дело вступил Шелия, совершивший бросок кобры.

Грамотно выступил голкипер и в моменте Миранчука. Антон каким-то странным образом обыгрался с соперником на душе штрафной площади, воспользовался удачным отскоком и выскочил на рандеву с голкипером. Шелия успел перекрыть угол обстрела, поэтому Антон пальнул в штангу. Следующим Георги «зачехлил» Пиняева. Сергей выскочил на угол вратарской площади, пробил с ходу, но попал точно в корпус голкиперу. Прибежавший на добивание Тикнизян пробил уже в Богосаваца.

Потом на авансцену вновь вышли лучшие подруги вратаря. Неожиданно классный дальний удар Митая приняла на себя правая штанга. Артём Дзюба же, плотным ударом замкнувший кросс Глушенкова, попал в левую штангу. Звенел каркас ворот, а первым забил «Ахмат» в итоге. В начале второго тайма свежий Олейников удивил Лантратова ударом со средней дистанции. Вот только порадоваться грозненцам не дали – на повторе арбитр увидел игру рукой у Ивана, далее классно пробившего.

Огрызнулся «Ахмат», немного охладив «Локомотив». Да и сами москвичи ослабили хватку после вороха нереализованных моментов. Игра разбилась на эпизоды из-за столкновений, темп упал. И такая атмосфера благотворно повлияла на «Ахмат». Сначала Харин после флангового заброса Камило пульнул в штангу (4-й раз за матч), а затем уже и состоялся легитимный гол. Олейников оказался на острие атаки, но пробить не успел, получив тычок в спину от Ненахова – арбитр указал на «точку».

Пенальти вызвался бить Конате. И не зря, разбросал он Лантратова и мяч по разным углам – 0:1. Сразу же случилась импульсивная тройная замена Галактионова (вышли Сулейманов, Сарвели и Самошников), которая всё изменила. «Локомотив» успел вырвать победу за три минуты в конце матча. Сначала своё слово сказали игроки старта: Тикнизян открылся слева и мягко набросил в центр, а Глушенков неотразимо пробил головой – 1:1.

А затем слово взяли свежие игроки: Самошников ускорился на заброс Карпукаса, прострелил мимо Шелии, и Сулейманов осталось лишь внести мяч в пустые ворота – 2:1. Есть волевая победа «Локомотива», загубившего в первом тайме тонну моментов. А завершить матч пришлось в меньшинстве - на 90-й минуте вторую жёлтую карточку схлопотал Наир Тикнизян.