Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Факелом» и ЦСКА.

«Три очка были практически в кармане у ЦСКА. Но вот пропустили этот гол в конце. Причем просто не доработали. Один не побежал, второй не побежал, третий не поборолся, и все. Вот так заканчиваются такие вещи. А так ЦСКА выглядел нормально. По классу он намного выше «Факела».

Травмы тоже в этом сезоне не обходят ЦСКА стороной. Федотову из-за этого приходится варьировать состав. По игре «армейцы» мне понравились. «Факел» - неплохая команда. Но атакует она слишком просто. Очень предсказуемые ее атаки, легко прочесть. А футбол всё-таки должен быть непредсказуемым. Вот ЦСКА в какой-то степени играет непредсказуемо. Что касается результата матча, то он не очень хороший. ЦСКА потерял два очка. Перспектива была побеждать», - сказал Пономарёв.